Татьяна Васильева призналась, что подстриглась налысо ради удобства: «Режиссеры часто просят снять парик»

Татьяна Васильева редко рассказывает о своей жизни. В 77 лет она продолжает работать. Но актриса призналась, что стала менее востребованной. Она рада тому, что играет в театре, готовится появиться в новых постановках. По словам Васильевой, она себя не любит, но забывает об этом, когда хорошо отыгрывает свою роль. Некоторое время назад она побрилась налысо. Артистка объяснила, почему это сделала.

«Это следствие удобства. Мне это очень удобно. Не нужно долго сушить эту голову несчастную, не нужно ее закручивать. Когда я еще в «Сатире» работала, были такие тяжелые шиньоны, парики из каких-то конских хвостов. Их потом снимаешь вместе со своими волосами. Ни один волос этого не вынесет. Волосы очень испорченные, очень пережженные. Все время нужно бегать в парикмахерскую что-то делать, а на это нет времени. Самое главное — протер голову и пошел в поезд», — пояснила Татьяна Григорьевна.

Но тогда ее спросили, зачем она носит парики. Актриса рассказала, что просто не хочет ставить в неловкую ситуацию людей.

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