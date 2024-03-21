Зепюр Брутян назвала новость о задержании отца ложью: «Кто-то хочет опорочить честь нашей семьи»

Зепюр Брутян не раз признавалась, что очень близка со своими родителями. 21 марта появилась новость, что якобы ее отца Аршака Брутян задержали в Москве с двумя подельника.

Отмечается, что он организовал нелегальное казино в обычной квартире. Но когда журналисты дозвонились до Зепюр, то она заверила, что это неправда. Жена Павла Прилучного уверена, что кто-то намерено распространяет информацию, которая порочит ее семью. Она дала понять, что знает, кто это делает.

«Это заказная история. Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи. Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы в информационное поле», – высказалась Зепюр, пишет «СтарХит».

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Напомним, что у нее напряженные отношения с бывшей женой Прилучного Агатой Муцениеце. После свадьбы актер перестал посещать даже детские праздники, где должна быть Агата. А недавно актриса рассказала, что экс-супруг с новой возлюбленной не дают сыну и дочке забирать домой подарки, которые им дарят.

Брутян пыталась опровергунть ее слова, заверяя, что дети домой забрали ноутбук и новую умную колонку. Однако Муцениецец лишь поясмеялась и отметила, что лишь для контента Зепюр разрешила ее детям забрать несколько вещей.