Павел Прилучный признался, что заболел: «Уже третий день температура, как лечиться?»

Павел Прилучный обычно много работает. Но накануне он пожаловался на здоровье. Оказалось, что актер заболел и уже несколько дней не может побороть недуг. При этом недавно он приступил к съемкам третьего сезона сериала «Жизнь по вызову», поэтому ему нужно быстро вернуться в форму. Артист вынужден был попросить помощи.

«Расскажите, что это за вирус такой, или я один болею? Уже третий день температура — то падает, то поднимается... Кто еще болеет, откликнитесь! Как лечиться, подскажите!» — написал Прилучный в Telegram.

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И ему посоветовали больше отдыхать. В период перехода из зимы в весну также может быть нехватка витаминов. Но фанаты уверены, что заботливая жена Зепюр Брутян сможет поставить его на ноги. Она активно занимается домашними делами и успевает растить сына Микаэля, которому скоро исполнится годик.