Никиту Кологривого в спецприемнике поместят в общую камеру с открытым туалетом

Никита Кологривый оказался арестован. Он устроил дебош в баре в Новосибирске. Актер перебрал с алкоголем, укусил девушку-хостес и проявлял агрессию в сторону охранников. 21 марта состоялся суд по делу о мелком хулиганстве. Ему дали семь суток административного ареста. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес свои извинения в соцсетях.

Он также заявил, что все совершают ошибки, и пожаловался на усталость. Индивидуальную камеру ему не дали, поэтому ему предстоит провести время с двумя или четырьмя другими арестованными. Житель Новосибирска, который недавно покинул спецприемник, рассказал, какие там условия.

По его словам, там не выдают даже книг, позвонить можно один раз, а получать передачки в определенные часы. Он отметил, кормят кашей на воде с хлебом и чаем, а на обед дают суп с лапшой. Также мужчина добавил, что мыться не было возможности, а также никто не выводил гулять.

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