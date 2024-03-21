Певец Данко заявил, что проводит время в затворничестве

Данко, которого зовут Александр Фадеев, накануне отметил 55-летие. Он продолжает выступать, но делает это редко. Оказалось, что певец живет в Ялте. Он женился на молодой избраннице Маше Силуяновой. У пары скоро должен родиться сын.

«Провожу время в затворничестве, мне надоели все эти тусовочки столичных полуголых вечеринок», – признался артист.

Однако он рассказал, что устраивает гастроли, а столица стала для него перевалочным пунктом. Данко отметил, что сейчас многие снова вспомнили про звезд 90-х, поэтому люди идут на концерты. Он заявил, что не раз выступал в Донецке. При этом певец признался, что в России сталкивается с проблемами, когда намеревается устроить выступления.

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