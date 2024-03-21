Актер Кологривый извинился после дебоша в баре: «Я эмоционально выгорел»

Никита Кологривый оказался в центре скандала после того, как устроил дебош в баре. Он находился в алкогольном опьянении, когда стал приставать к девушке, работающей хостес. Актер даже ее укусил. А потом он начал драку с мужчинами, которые стали заступаться за девушку. После этого инцидента звезду отправили в спецприемник.

А 21 марта состоялся суд по делу о мелком хулиганстве. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отправился под арест на семь суток. Позже он смог записать видео с извинениями.

«Дорогие друзья, простите меня, что я заставил многих нервничать и переживать, что я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я очень устал и эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административные наказания, в чем я согласен и считаю, что должен достойно это принять», – высказался Кологривый.

Во время суда он также посетовал, что хотел увидеться со своей дочкой. Но актер отметил, что несет отвественность за свои поступки. Пока он будет находится за решеткой, артист планирует писать стихи. Он похвастался, что уже смог впервые за долгое время выспаться. К слову, Никита также связался с девушкой, которую укусил.

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