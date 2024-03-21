Налоговая ликвидирует фирму Александра Реввы в России

Александр Ревва не только работает на телевидении, но и занимается своим бизнесом. Но теперь у него возникли проблемы. Он имел отношение к фирме «Эйс Гейминг», которая занималась продажей внутреигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive.

Вместе с ним бизнесмен занимался друг и комик Михаил Галустян. Однако это была не прибыльная фирма. Несколько лет она была убыточной, а в 2021 году компания впервые принесла доход, но крохотный – 5 тысяч рублей.

В 2023 году Галустян покинул фирму. А теперь налоговая приняла решение о ликвидации бизнеса. Для этого было найден несколько причин: у организации неверно указан юридический адрес, а еще фирма не предоставляла декларации о доходах больше двух лет.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вт другой бизнес Реввы процветает. Речь идет про ООО «Войс Медиа Продакшн». Это компания принесла доход более 7 миллионов рублей за 2023 год, пишет KP.RU.