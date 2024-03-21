Ева Польна заявила, что научилась принимать себя: «Хейтеров нужно посылать куда подальше»

Ева Польна много лет выступает на сцене. Она часто предстает в необычных образах. На этот раз певица приняла участие в съемках реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!». Она стала специальным гостем. Артистка для участниц устроила мастер-класс по бачате. Также она поделилась своим опытом, так как сталкивалась с критикой внешности из-за лишнего веса. Но исполнительница хита «Плачь» заверила, что научилась принимать себя.

«Первые признаки „пухлости“ у меня появились к 15 годам. На сцене я всегда считалась среди наших эстрадных красоток певицей „в теле“. Но я научила людей принимать меня такой, какая я есть. Потому что я сама себя принимаю. Даже когда в час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало и думаю: „Ну и ладно! Все равно себя люблю!“

У каждой артистки есть хейтеры. Если худая — напишут, что палка. Если в теле — скажут, что безобразно толстая. Молодая — можешь только физиономией похвастаться, а сама дура-дурой. А если взрослая — отметят, что как пень старая и пора со сценой завязывать. Поэтому хейтеров нужно посылать куда подальше», — высказалась Ева.