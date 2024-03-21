Тесть Павла Прилучного Аршак Брутян задержан в Москве за организацию нелегального казино

21 марта в Москве был арестован сотрудниками правоохранительных органов Аршак Брутян. Он является тестем актера Павла Прилучного. Бизнесмен организовал нелегальное казино в квартире в обычном доме в столице. Там были обнаружены игровые автоматы. Примечательно, что его задержали вместе с двумя подельниками — 26-летним Илгамом и 55-летним Арташесом. Отмечается, что им грозит до шесть лет колонии.

Может быть возбуждено уголовное дело по статье об азартных играх с извлечением дохода в особо крупном размере. На данный момент проводится проверка, пишет телеграм-канал Shot.

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Напомним, что Прилучный в 2022 году сыграл пышную свадьбу с молодой актрисой с армянскими корнями Зепюр Брутян. У пары растет сын Микаэль, которому скоро исполнится год.

Ранее появлялась информация, что тесть артиста скрывался от российской налоговой, так как задолжал 200 тысяч рублей. На данный момент Аршак погасил только половину долга. Он также занимается бизнесом в Испании, где открыл свои рестораны. Не раз Брутян побывал в гостях у дочки и нянчил внука.