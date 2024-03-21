Лолита рассказала, что SHAMAN потратил подаренные Пугачевой призовые на образование

Лолита Милявская рассказала, как Ярослав Дронов, наиболее известный сегодня под псевдонимом SHAMAN, распорядился денежным призом, полученным от Аллы Пугачевой. Дело было в 2013 году, начинающий тогда певец принял участие в шоу «Фактор А», где Примадонна была руководителем, а Милявская – одной из наставниц.

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Шел третий сезон популярного телепроекта, Дронов стал одним из его ярких участников. Но одержать победу не смог. Зато оказался в числе фаворитов Пугачевой, получил от нее «Золотую звезду Аллы» и крупную сумму денег. Как потратила семья Дронова те самые призовые, Милявская раскрыла в YouTube-шоу «Повесточка».

«Его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги», - поведала звезда.

Кстати, а Лолита окрестила Ярослава тогда шаманом. Он сразил ее своим пением, и она прям так его и окликнула. Поэтому именно себя считает автором творческого имени Дронова, которое сегодня гремит на всю Россию.