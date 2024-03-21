Укушенная Кологривым сотрудница новосибирского бара потребовала извинений

Актер Никита Кологривый сильно наследил в родном Новосибирске на днях. Причем, не только образно, но и буквально – укусил сотрудницу бара, хостес Алису, которая отвергла его ухаживания и влепила пощечину. Предположительно, именно это спровоцировало звезду на взрыв эмоций, подоспели охранники, началась потасовка.

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По словам хостес, укус Кологривого на ноге оказался сильным, образовался синяк. Между тем, претензий к нему она не имеет, судиться не намерена, но есть этический момент– прощения Никита до сих пор не попросил.

«Пусть извинится нормально — и все», - приводит цитату пострадавшей сайт Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

Кологривого, напомним, задержали 20 марта и поместили в спецприемник. Он пробудет там до суда, речь идет о мелком хулиганстве. Актеру грозит либо штраф до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток. Знаменитый новосибирец пока никак не прокомментировал произошедшее.