Собчак поддержала Бородину после запуска ее нового YouTube-шоу про психологию: «Поздравляю!»

Похоже, заклятые подруги Ксения Собчак и Ксения Бородина зарыли топор войны и теперь готовы поддерживать и поздравлять друг друга по значительным поводам. Поскольку иных видимых причин обмена любезностями между телеведущими, случившегося накануне, не обнаруживается.

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Собчак заметила, что у тезки на YouTube вышло новое шоу, и не смогла промолчать. Вопреки обычаю критиковать или иронизировать, как это обычно делает блондинка, она не оценивала, а даже прорекламировала своей многомиллионной аудитории премьеру.

«Ксения Бородина запустила свое шоу на ютубе – вэлком и поздравляю!» - написала Собчак в соцсети и дала ссылку на выпуск.

Разумеется, Бородина заметила реверанс своей заклятой подруги и поблагодарила, оставив поцелуи и сердечко на репосте.

Шоу, про которое сообщила Собчак, Ксения Бородина записала в формате подкаста и назвала «Открытый прием». У микрофона с ней – известный психолог и телеведущий Марк Бартон. Дебютировать решили сразу с горячей темы – обсуждали эскорт в современном мире.