Кудрявцева считает, что Кологривый лишится карьеры, если не остепенится: «До сих пор в роли Кащея»

Пока звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый дожидается суда в спецприемнике новосибирского отделения полиции за дебош, его выходку обсуждают в неравнодушные коллеги. Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ранее общалась с актером в студию шоу «Секрет на миллион» и назвала его хорошим мальчишкой, не осталась в стороне.

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Кологривый устроил в одном из развлекательных заведений родного Новосибирска потасовку с охранниками, это попало на камеры видеонаблюдения. Якобы, персонал вступился за официантку, которой домогался актер и даже укусил на ногу, получив отказ. Лера Кудрявцева считает, что Кащею из «слова пацана» вскружила голову слава. Но если дальше так пойдет, то он может лишиться нажитого.

«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 - все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», - написала у себя в Telegram телеведущая.

Сам Кологривый не комментировал произошедшее. Когда о его выходке стало известно СМИ, агент актера заверила, что с руководством заведения все улажено. Однако, ночь на 21 марта Никита, по данным прессы, коротает в заключении.

Кстати, ранее в интервью Кологривый признавался, что для него самые сложные роли - это положительные персонажи. По его словам, в нем больше греха, чем блага. И кто они, положительные герои, ему невдомек.