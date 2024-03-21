Ольга Бузова хочет, чтобы родители помогли ей с поиском половинки: «У меня с выбором бывают проблемы»

Певица и телеведущая Ольга Бузова уже три года пребывает в одиночестве – ее сердце свободно, а сама она готова к новым отношениям. Только вот подходящей партии рядом не видит. И считает, что было бы неплохо, если бы ее родители посодействовали в поиске.

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Такое признание исполнительница хита «Мало половин» сделала на шоу «Это нормально?», когда в студии подняли тему, нормально ли, когда родители выбирают партнера для своего ребенка.

«Я вот не отказалась бы от помощи со стороны, если честно. Потому что у меня с выбором периодически бывают проблемы. И какое-то трезвое мышление и взгляд со стороны не помешал бы», - высказалась артистка.

В 2021 году Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Их роман начался после съемок клипа «Лайкер», в котором Дава был приглашенным актером. Ольга обвинила его в рукоприкладстве и унижениях, а бывший не торопится объясняться с публикой.

До Давы Ольга Бузова несколько лет была одинок, даже искала любовь в 2018 году на новом проекте «Замуж за Бузову» ТНТ. Однако, и там не обрела счастья. С 2012 по 2016 годы она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, о котором периодически делает заявления по сей день.