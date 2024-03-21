Комик Олег Верещагин признался, что жена первая сделала ему предложение

Звезда комедийного жанра Олег Верещагин давно прослыл примерным семьянином и очень гордится, что они с женой Александрой вместе уже более 20 лет. За это время они дважды стали родителями. При этом, ячейкой общества пара стала благодаря инициативе Александры.

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О том, что возлюбленная первой сделала предложение, Верещагин рассказал в шоу «Это нормально?», где обсуждалось, может ли дама звать замуж кавалера или это моветон. И Олег поведал о том, как в 2007 году из родного Пермского края засобирался в столицу, и его гражданская на тот момент жена перешла к решительным действиям.

«Меня в Москву пригласили в Comedy Club работать, я сказал жене, что пора ехать мне в Москву. Она говорит: «Я сейчас за тобой уехать не могу, но давай, может, тогда поженимся, раз так все быстро», - рассказал про свою лав стори Верещагин.

С женой Олег познакомился в 2002 году на конкурсе бальных танцев – она выступала, он оказался в зрительном зале. За годы брака в семье Верещагиных родились две дочки.

Добавим, что Верещагины стали участниками нового шоу ТНТ «Сокровища императора». По условиям шоу, надо было взять кого-то себе в пару, и актер посчитал, что путь к 14 млн призовых рублей может пройти только с женой.