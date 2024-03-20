Анатолий Руденко впервые вышел в свет после скандала с запрещенными веществами

Напомним, 41-летний Руденко в середине января был задержан сотрудниками госавтоинспекции для проверки документов. Во время рядовой процедуры актер сильно нервничал, и правоохранители приняли решение досмотреть звезду.

В результате в нижнем белье у Руденко обнаружили пакетик с подозрительным содержимым, экспертиза показала, что это запрещенное вещество.

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Сам актер никаких комментариев не давал, а вот его мама Любовь Руденко тогда заявила, что это «полный фейк» и его якобы подставили враги.

Руденко действительно ранее не был замечен ни в чем подобном, в скандальные истории не попадал. Известно, что было начато расследование, а спустя неделю после инцидента актер вернулся к работе.