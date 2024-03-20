Анатолий Руденко впервые вышел в свет после скандала с запрещенными веществами

Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко впервые после резонансного скандала с наркотиками вышел в свет. Он как ни в чем не бывало появился на премьере нового сезона проекта «Обоюдное согласие» в кинотеатре «Октябрь». Его сопровождала жена Елена Дудина. Правда, общаться с журналистами на красной дорожке Руденко не стал, а поспешил в зрительный зал — только его и видели.
Анатолий Руденко на премьере фильма. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, 41-летний Руденко в середине января был задержан сотрудниками госавтоинспекции для проверки документов. Во время рядовой процедуры актер сильно нервничал, и правоохранители приняли решение досмотреть звезду.
В результате в нижнем белье у Руденко обнаружили пакетик с подозрительным содержимым, экспертиза показала, что это запрещенное вещество.
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Сам актер никаких комментариев не давал, а вот его мама Любовь Руденко тогда заявила, что это «полный фейк» и его якобы подставили враги.
Руденко действительно ранее не был замечен ни в чем подобном, в скандальные истории не попадал. Известно, что было начато расследование, а спустя неделю после инцидента актер вернулся к работе.