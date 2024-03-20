Телеведущий встал на одно колено перед Анастасией Волочковой и сделал ей предложение

Анастасия Волочкова признавалась, что в 2024 году хочет выйти замуж. И 20 марта ей сделали предложение. Балерина в черном мини-платье и на каблуках посетила мероприятие, где ведущий Music Box встал перед ней на одно колено и вручил коробочку с украшением. Артистка не растерялась и стала разглядывать подарок. Она обнаружила, что там не кольцо, а сережки.

«Твои уши сегодня не утяжелить ничем. Я хочу, чтобы ты в знак моей симпатии, любви к тебе, как к девушке, как к профессионалу, чтобы твои уши, которыми ты будешь любить мои речи пламенные, чтобы они не были пустыми», – стал говорить жених. «Я думала, ты мне кольцо подаришь», – удивилась Волочкова. «Кольцо рано! Я хочу пригласить тебя на свидание! Это первое наше свидание! Сегодняшнее мероприятие сделано для того, чтобы я мог Насте признаться в любви! Кольцо я побоялся подарить. Я хоть и чувак смелый, но побоялся получить отказ», – добавил он. «Это была большая твоя ошибка», – засмеялась балерина.

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Оказалось, что на самом деле, в этот вечер Волочкова получила предложение о работе. Так что скоро артистку можно будет увидеть в новом амплуа.