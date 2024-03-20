Ирина Безрукова высказалась о Никите Кологривом, который устроил дебош: «Меня учили выходить из роли»

Ирина Безрукова намекнула, что ее коллега не вышел из роли. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Ирина Безрукова уверена, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый на самом деле не такой скандальный.

20 марта Ирина Безрукова появилась на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Она решила одной из первых увидеть дерективную драму с Даной Арбениной в главной роли. Но в этот день многие обсуждали Никиту Кологривого, который попал в спецприемник в Новосибирске. 

Актер устроил дебош в баре. После этого его задержали. Теперь звезда сериала «Слово пацана» ждет суда. Безрукова намекнула, что он просто не вышел из роли Кащея, который был хулиганом и скандальной персоной. 

«Меня учили выходить из роли. Потому что роли бывают разные. И не всегда нужно оставаться этим персонажем», – высказалась Ирина.

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Добавим, что Кологривому грозит штраф в размере дна тысяча рублей или административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Сам актер не успел дать комментарии. Он отправился в полицию из отеля, где остановился во время поездки в свой родной город. 

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