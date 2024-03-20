Ирина Безрукова высказалась о Никите Кологривом, который устроил дебош: «Меня учили выходить из роли»

20 марта Ирина Безрукова появилась на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Она решила одной из первых увидеть дерективную драму с Даной Арбениной в главной роли. Но в этот день многие обсуждали Никиту Кологривого, который попал в спецприемник в Новосибирске.

Актер устроил дебош в баре. После этого его задержали. Теперь звезда сериала «Слово пацана» ждет суда. Безрукова намекнула, что он просто не вышел из роли Кащея, который был хулиганом и скандальной персоной.

«Меня учили выходить из роли. Потому что роли бывают разные. И не всегда нужно оставаться этим персонажем», – высказалась Ирина.

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Добавим, что Кологривому грозит штраф в размере дна тысяча рублей или административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Сам актер не успел дать комментарии. Он отправился в полицию из отеля, где остановился во время поездки в свой родной город.