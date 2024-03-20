Алла Михеева появилась с родной сестрой на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

Алла Михеева уже давно не только появляется на экранах, как корреспондет, но и снимается в кино. 20 марта в Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Она появилась на ковровой дорожке в джинсах и кремовой водолазке с бусами. С ней к журналистам вышла брюнетка в светлом платье. Оказалось, что Михеева вывела в свет свою сестру Анну.

«Это моя родная сестра. Она снялась во второй части "Обоюдного согласия", а я в первой», – заявила она.

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Так в первом сезоне Алла действительно снималась. Она сыграла Алину Сорокину. Примечательно, что в новом сезоне снялись Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Многие гости на премьере поразились тому, как сестра похожу на Аллу. Многие отметили, что у них в семье красивые женщины.