Диана Арбенина впервые вышла в свет в Москве после отмены концертов на Сахалине

Диана Арбенина редко посещает светские мероприятия. Но 20 марта она появилась на публике в Москве. Рокерша посетила премьеру детективной драмы «Обоюдное согласие». Она сыграла роль следователя в этой картины. На ковровой дорожке артистка предстала в белой блузке и темно-сером лаконичном костюме.

Она покрасилась в платиновую блондинку. По словам звезды, снятый фильм о домашнем насилии. Арбенина отметила, что погрузилась в эту тему, чтобы играть следователя.

В процессе работы стала изучать эту тему. Я бы их всех отстреливала (насильников и тиранов). Но чем больше их выведем на чистую воду, тем лучше», – заявила Диана.

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Напомним, что это первое появление певицы после того, как у нее отменились концерты на Сахалине. Это произошло в феврале и стало для нее неожиданностью. Несколько общественников написали бумаги, в которых потребовали отменить ее выступление. Второй причиной стал фестиваль чирлидерш, который решили там провести. Арбенина негодовала из-за произошедшего.