«Будь уже счастлива с достойным мужчиной»: россияне заподозрили, что у Муцениеце роман с актером Чуйковым

Агата Муцениеце уже почти четыре года держит личную жизнь в секрете. Развод с Павлом Прилучным стал для нее болезненным, хоть и она сама приняла решение уйти от актера, который устраивал дома дебош. За это время актриса похудела, снялась в новых проектах и сменила прическу.

Она успевает растить сына Тимфея и дочку Мию, а также строить карьеру. Но в последнее время ходят слухи, что у Агаты появился возлюбленный. Якобы она даже ищет новую квартиру, в которой будет жить с избранником.

А 20 марта актриса выложила видео, на котором милуется с коллегой на работе. Она делала сердечко из рук и обнимала Ивана Чуйкова, который испачканный сидел в гримерке. Муцениеце даже прильнула с нежностью к его лицу. На ролик она наложила песню Глюкозы «Бабочки».