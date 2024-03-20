«Будь уже счастлива с достойным мужчиной»: россияне заподозрили, что у Муцениеце роман с актером Чуйковым

Агата Муцениеце уже почти четыре года держит личную жизнь в секрете. Развод с Павлом Прилучным стал для нее болезненным, хоть и она сама приняла решение уйти от актера, который устраивал дома дебош. За это время актриса похудела, снялась в новых проектах и сменила прическу.
Она успевает растить сына Тимфея и дочку Мию, а также строить карьеру. Но в последнее время ходят слухи, что у Агаты появился возлюбленный. Якобы она даже ищет новую квартиру, в которой будет жить с избранником.
А 20 марта актриса выложила видео, на котором милуется с коллегой на работе. Она делала сердечко из рук и обнимала Ивана Чуйкова, который испачканный сидел в гримерке. Муцениеце даже прильнула с нежностью к его лицу. На ролик она наложила песню Глюкозы «Бабочки».
«Весна навсегда», — заявил сам Иван.
Россияне поразились тому, как они гармонично смотрятся вместе. Поклонники ждут, что бывшая жена Прилучного устроит личную жизнь и будет счастлива. Чуйкова многие посчитали идеальным женихом для нее.
«Агата, как он прикоснулся к тебе! Это бр-р-р... мурашки! Красивая пара!» — отметила yulia_piuka.
«Вы красавчик! Вот такой парень нужен Агате, с юмором», — считает nargi060593.
«Ну притягивает она к себе потрясающих людей! Иван и Агата — суперский тандем», — высказалась __alisa_andreevna__.
«Агата, если это то, о чем я думаю, то это прекрасно», — написала alexa53412.
«Я так рада за нее, они обалденные», — признался movchan6989.
«Как он прильнул», — заметила alena.memories.
«Будь уже счастлива с достойным мужчиной», — высказалась HTodElf.
К слову, это не первое видео, которое они сняли вместе. Ранее Агата показала, как он для нее читает стихи. Актер проникновенно прочитал собственное стихотворение. А потом они стали вдвоем веселиться. Создалось впечатление, что друг друга им удается понимать без слов.
Чуйкову 34 года и он не женат. Не раз артисту приписывали романы с медийными личностями. Свою карьеру он начал с работы в продюсерском центре Максима Фадеева. Потом актер вел шоу «Двое с приветом» и работал в других проектах. В кино он дебютировал в 2013 году, попав в сериал «Реальные пацаны». После этого Иван снялся в картинах «Пятница», «Большая игра», «Бихеппи».
Агата Муцениеце покрасилась и стала следить за фигурой. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Пока Агата никак не реагирует на слухи о романе. В начале года ей приписывали отношения с другим мужчиной. На острове в Таиланде актрису видели в компании ресторатора Владимира Перельмана. Они до этого вместе выходили в свет в Москве. Но потом звезда фильма «Честный развод» больше с ним не появлялась ни на премьерах, ни в ресторанах.
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Напомним, что Муцениеце судится с бывшим мужем. Она подала на алименты. Актриса считает, что Павел Прилучный платит мало денег на содержание двоих детей. Сам актер вместе с новой женой Зепюр Брутян растит сына Микаэля. При этом он регулярно возит на море и старших наследников.