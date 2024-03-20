Актриса Екатерина Волкова рассказала, что у нее родился второй внук

Екатерина Волкова лишь недавно отметила свой юбилей. А теперь актриса сообщила об еще одном радостном событии. Она стала бабушкой во второй раз. Старшая дочка звезды Валерия родила еще одного сына. Волкова присутствовала на родах. Она призналась, что для нее это событие стало очень эмоциональным. Она теперь вживается в роль бабушки. По ее словам, внутри у нее бушуют нежность и любовь. Звезда даже прослезилась.

Она опубликовала бирку ребенка. Он родился 20 марта с весом в 3820 граммов и ростом 52 сантиметра. Волкова с радостью объявила, что у нее теперь есть второй внук.

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Напомним, что ее первый внук родился в феврале 2022 года. Мальчика назвали Тимофей. В свои 50 лет артистка не стесняется статуса бабушки. У нее самой всего трое детей. В первом браке у нее родилась дочь Валерия. От писателя Эдуарда Лимонова у нее родились сын Богдан и дочь Александра.