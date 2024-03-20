Юрий Антонов признался, что посадил себя на голодный паек: «В данный момент это необходимо»

Юрий Антонов в свои 79 лет продолжает выступать на публике. На днях он появился на премии «Виктория». Певец заметно похудел. Он рассказал, что действительно сидит на диете. Артист старается следить за своим здоровьем. Он признался, что сбросил уже несколько килограммов, но на этом останавливаться не хочет.
«Я сам себя посадил на голодный паек. Почувствовал, что мне в данный момент это необходимо», — пояснил Антонов.
Юрий Антонов похудел. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Когда он выступил на сцене, то потом пожаловался, что звук был слишком громким. Артист заявил, что едва не лишился слуха. Он заверил, что такое с ним раньше не случалось.
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«Я им сказал: «Убавьте мониторы», но они, наоборот, еще сильнее их увеличили. Вы себе не представляете, что я пережил», — посетовал Юрий Михайлович, пишет «МК».