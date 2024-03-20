Певица Алсу приехала в родную деревню в Башкортостане: «Зарядилась энергией»

Алсу уже давно живет в Москве. Но порой певица приезжает в родные края, где росла. Так 20 марта она поделилась кадрами из деревни Уяндык в Башкортостане. Артистка рассказала, что провела там несколько дней. Она облачилась в пуховой костюм и покаталась на лыжах.
Исполнительница хита «Зимний сон» смогла насладиться снежной погодой в марте. Она при этом надела солнцезащитные очки, чтобы не слепило солнце и снег.
«В нашей родной деревне Уяндык в Башкортостане есть волшебное местечко. Местные называют „маленькой Швейцарией“. Я за пару дней тут зарядилась энергией жизни и любви», — поделилась Алсу.
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Напомним, что на днях Алсу поздравила родителей с годовщиной свадьбы. Ралиф и Разия Сафины вместе уже 50 лет. Примечательно, что певица рассказала, что ее мама на многое закрывала глаза, но ее мудрость стала секретом крепких отношений.