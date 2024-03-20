Живущий в Израиле внук Михаила Шуфутинского объявил, что его жена беременна

Михаил Шуфутинский после смерти жены Маргариты был один несколько лет. Он теперь строит отношения с молодой избранницей Светланой Уразовой. Примечательно, что у него есть сын Дэвид, который уже подарил ему внуков: Андрея, Анну и Михаила.

А также второй наследник Антон, который женат на американке Брэнди. У них есть дети: Дмитрий, Ной, Захар и Ханна. Так Ной живет в Израиле. Он строит отношения с блогершей Ахувой Махгерефте. И накануне пара объявила, что у них будет ребенок.

Внук Шуфутинского опубликовал фото, на котором позирует с возлюбленной. Они показали снимок УЗИ.