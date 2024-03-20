Живущий в Израиле внук Михаила Шуфутинского объявил, что его жена беременна

Михаил Шуфутинский после смерти жены Маргариты был один несколько лет. Он теперь строит отношения с молодой избранницей Светланой Уразовой. Примечательно, что у него есть сын Дэвид, который уже подарил ему внуков: Андрея, Анну и Михаила.
А также второй наследник Антон, который женат на американке Брэнди. У них есть дети: Дмитрий, Ной, Захар и Ханна. Так Ной живет в Израиле. Он строит отношения с блогершей Ахувой Махгерефте. И накануне пара объявила, что у них будет ребенок.
Внук Шуфутинского опубликовал фото, на котором позирует с возлюбленной. Они показали снимок УЗИ.
«Летом 2024», — написал он под постом, озвучив время появления малыша на свет.
Ной Шуфутинский с женой. Фото: соцсети Ноа Шуфутинского
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что пара сыграла свадьбу в прошлом году. Они устроили красивую церемонию осенью. Шуфутинский следит за жизнью внука и поддерживает его.