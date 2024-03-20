Отец Никиты Кологривого признался, что не оставит сына без помощи после дебоша в баре Новосибирска

Никита Кологривый оказался в центре внимания из-за неприятного инцидента. Он приехал в родной Новосибирск, где отдохнул в баре. Там актер устроил дебош, где перебрал с алкоголем и стал приставать к официантке, требуя провести с ним вечер. Мужчины стали заступаться за девушку, тогда завязалась потасовка.

Позже в отель к артисту приехала полиция. Он дал показания, а потом звезды сериала «Слово пацана» поместили в спецприемник. Там он будет ждать суда. Оказалось, что ему не удалось поговорить с родными. Но отец звезды Сергей заявил, что поможет сыну, если это потребуется.

«Никиту обидеть никто не сможет, это я вам говорю. И если Никите нужна какая-то помощь, я со своей стороны ему помогу! И вы помогите, чего зря языком чесать?» — сказал он, пишет KP.RU.

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Папа Кологривого не знает, что именно произошло в баре с Никитой. Он пока не имел возможности с ним созвониться. 21 марта состоится суд по этому делу. Актеру может грозить штраф или административный арест.