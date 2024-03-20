Ургант рассказал, что созванивался с Уткиным за неделю до его смерти

Накануне днем умер Василий Уткин. Врачи пытались его реанимировать, но вторая попытка оказалась нееудачной. По предварительным данным, причиной смерти 52-летнего спортивного комментатора стал тромб.

Друзья и знакомые были поражены случившимся. Ксения Собчак отметила, что он болел, но телеведущая не подозревала, что он так равно уйдет из жизни. А Иван Ургант рассказал, что два года не общался с журналистом, но за неделю до смерти Уткина, позвонил ему без повода.

«Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него, живет ли он по-прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!» — пояснил артист.

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Он добавил, что комментатор был ироничным и хлестким. Телеведущий назвал его незаменимым человеком. Ургант добавил, что хотел бы ему это сказать, но не успел. Он отметил, что Уткина ему не хватает в кадре и за кадром.

Пока дата и место прощания с Василием Уткиным неизвестны. Его пожилая мама узнала о смерти наследника от журналистов.