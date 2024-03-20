Ургант рассказал, что созванивался с Уткиным за неделю до его смерти

Иван Ургант поговорил с журналистом впервые за два года. Фото: Global Look Press

Иван Ургант признался, что не успел сказать Василию Уткину все, что хотел.

Накануне днем умер Василий Уткин. Врачи пытались его реанимировать, но вторая попытка оказалась нееудачной. По предварительным данным, причиной смерти 52-летнего спортивного комментатора стал тромб. 

Друзья и знакомые были поражены случившимся. Ксения Собчак отметила, что он болел, но телеведущая не подозревала, что он так равно уйдет из жизни. А Иван Ургант рассказал, что два года не общался с журналистом, но за неделю до смерти Уткина, позвонил ему без повода. 

«Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него, живет ли он по-прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!» — пояснил артист.

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Он добавил, что комментатор был ироничным и хлестким. Телеведущий назвал его незаменимым человеком. Ургант добавил, что хотел бы ему это сказать, но не успел. Он отметил, что Уткина ему не хватает в кадре и за кадром. 

Пока дата и место прощания с Василием Уткиным неизвестны. Его пожилая мама узнала о смерти наследника от журналистов. 

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