SHAMAN заявил, что его музыка достойна для школьной программы: «Мои песни - достояние России»

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снова выступил в Санкт-Петербурге. Он также успел погулять по городу. Певец отреагировал на недавнее предложение Госдумы включить его песни в школьную программу. Он оказался не против такой инициативы. Более того, артист уверен, что его хит «Я русский» достоин изучения в школе.

«Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать. Мои песни — это достояние России, и они мне не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу», — заявил Дронов, пишет SPB.KP.RU.

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Примечательно, что армия поклонников певца только растет. За последние два года он смог стать одной из самых популярных персон на отечественной эстраде. В свое время Ярослав участвовал в шоу «Фактор А». Тогда Алла Пугачева заметила его талант, а Лолита Милявская придумала для него псевдоним.