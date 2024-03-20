Татьяна Навка с семилетней дочерью впервые снимаются в кино вместе: «Надя раскованно себя чувствует»

Татьяна Навка уже давно стала знаменитой фигуристкой. Но также она порой снимается в кино. На этот раз спортсменка приехала на съемки в Санкт-Петербург. Впервые с ней снимется в кино семилетняя дочка Надежда Пескова.

Они находится в Петергофе, на территории усадьбы Знаменка. Согласно сюжету директор детского дома пытается сделать так, чтобы сироты не остались на улице, так как большая строительная компания пытается заполучить территорию детского дома, чтобы построить на его месте парк развлечений.

Навка сыграет саму себя. Она должна оказать поддержку девочке на ее первых съемках в кино. Для нее даже был сделан каток. Она рассказала, что небольшую роль получила ее дочка. Наде было непросто найти свободное время, так как она учится в школе, а также занимается в разных секциях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».