Метелкин назвал пробы на главную роль в «Летучем корабле» самым катастрофическим временем

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Летучий корабль». Исполнитель главной роль Ивана Александр Метелкин появился на ковровой дорожке с семьей. Он был с женой Полиной Казанцевой и маленькой дочкой. Он признался, что пробы в этот фильм для него превратились в испытание. Актер уже готов был отказаться от попыток попасть в киноленту.

По его словам, пробы длились с января по август. Он признался, что в какой-то момент его уже пытались уговорить продолжить попытки, так как у него начали опускаться руки.

«Это было самое катастрофическое время в моей жизни, потому что только артисты могут понять, что такое пробы. Когда ты пробуешься один-два раза, а тут больше десяти раз мне приходилось приходить», — рассказал Метелкин.

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А так как съемки длились несколько лет, он так проникся, что даже дочку назвал Забавой, как главную героиню в сказке. Актер признался, что она видела фильм и уже напевает песни из картины, пишет KP.RU. У него также есть сын Лев.