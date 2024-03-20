Гитарист из «Миража» Горбашов признался, что победил болезнь: «Удалось выкарабкаться и вернуться к нормальной жизни»

Алексей Горбашов является известным гитаристом. Он трудился в группе «Мираж». Музыканта спросили, что для него сейчас является счастьем. Он рассказал, что недавно серьезно болел и даже думал, что попрощается с жизнью. После этого его отношения к жизни изменились. Он теперь радуется каждому дню, который встречает.

«Меня как-то сильно тряхнуло — накрыла неприятная болячка, и так сильно, что в какой-то момент мне начало казаться, что я не выгребу. Но когда удалось выкарабкаться и вернуться к нормальной жизни, я пересмотрел свое отношение ко многим вещам. Я вдруг понял, что счастье — это когда ты можешь видеть солнце, слышать пение птиц, когда тебя окружают дорогие тебе люди, когда ты можешь заниматься любимым делом», — поделился Горбашов.

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А вот солистка «Миража» Екатерина Болдышева не понимает, как можно всю жизнь быть на кого-то обиженной. Она уверена, что не смогла бы выступать, если бы постоянно думала о таких вещах. Счастье певица видит в умении радоваться простым событиям, пишет «МК».