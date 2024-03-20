Никиту Кологривого отправили в спецприемник в Новосибирске после дебоша в баре

Никита Кологривый оказался в неприятной ситуации, приехав в свой родной город Новосибирск. Он после несостоявшейся фан-встречи провел вечер в баре. Там актер сначала приставал к официантке, а потом устроил дебош, находясь в нетрезвом состоянии.

Его конфликт с мужчинами, которые заступились за официантку, попал на камеру. 20 марта в отель к артисту приехала полиция. Его увезли для дачи показаний. А затем звезду сериала «Слово пацана» поместили в спецприемник. Там он будет ждать суда, который пройдет 21 марта, пишет Телеграм-канал Mash.

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К слову, ему может грозить штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток за мелкое хулиганство. Давать комментарии Кологривый отказывается.