Агент Кологривого заявила, что конфликт из-за дебоша в ресторане был улажен

Никита Кологривый раньше оказывался в центре сканадалов из-за громких высказываний и критики коллег. А накануне он попал в передрягу в родном городе Новосибирске. Актер отдыхал в баре, где стал приставать к официантке, которой это не понравилось. Он не только ее трогал, но и укусил за ногу.

За девушку вступилось несколько мужчин. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» был в нетрезвом состоянии и захотел драться, но серьезных побоев не было. А накануне дебоша он остался недоволен тем, как была организована его встреча с фанатами в кинотеатре.

«Организаторы очень плохие, извините, я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным», - заверял он.

Ситуацию с конфликтом в ресторане прокомментировала агент актера Алла. Она заверила, что все было улажено.

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«С Никитой поговорить нельзя. Конфликт был улажен. По обоюдному согласию сторон. В СМИ снова растиражировали нелепость. Другого комментария я вам не дам», — сказала Алла, пишет КП-Новосибирск.

Тем временем, делом занялась полиция. Они пришли домой к Кологривому и задержали его.