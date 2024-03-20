В окружении Елены Степаненко заявили, что она удивилась рождению дочери у Евгения Петросяна

Недавно Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова объявили, что снова стали родителями. Они растят четырехлетнего сына Вагана. А в 2023 году у пары родилась дочка. Пока ей всего несколько месяцев.

Супруга юмориста заверила, что рожала сама. Новость о том, что артист снова стал отцом дошла до его бывшей жены Елены Степаненко. Она избегает общения с журналистами. Однако в окружении знаменитости признаются, что она очень удивлена, что у 78-летнего Петросяна появился еще один ребенок.

«Она удивилась, что у бывшего родилась дочь... Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи», – цитирует свой источник KP.RU.

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К слову, она больше не дает концерты. В свое время Степаненко смогла заработать целое состояние. Во время развода с Петросяном она получила половину совместно нажитого имущества, на которое может безбедно жить. Напомним, что дочка звезда Виктория живет в США и растит двоих детей.