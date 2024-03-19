Бузова призналась, что отношения с Давой приносили ей боль: «Меня предавали, унижали, били»

Ольга Бузова в 2021 году рассталась с Давой в день празднования своего дня рождения. Долгое время она не хотела называть причину размолвки. Телеведущая лишь намекала, что блогер повел себя непорядочно. А недавно они столкнулись на съемках шоу «Сокровища императора», где артистка подшучивала над бывшим возлюбленным.

Он даже оказал ей знак внимания, чем удивил зрителей. Но теперь на передаче «Человек-неведимка» Бузова заявила, что не собирается общаться с Давой. Более того, она призналась, что он причинил ей боль. Не может артистка простить и то, как ее обзывала его мама и обвиняла в алкоголизме.

«То есть ты его вообще отрезала?» — спросила Эвелина Бледанс. «Отрезала. Я его не вижу. Я дистанцировалась. Это мой выбор. Я считаю, что единственный способ закончить отношения, в которых тебе больно, которые ненормальны, — это полностью исключить из своей жизни этого человека. Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, оскорбляли, унижали мое женское достоинство, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли», – высказалась Бузова.

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При этом она добавила, что благодарна за хорошие моменты. Телеведущая отметила, что впервые тогда полюбила после развода с Дмитрием Тарасовым и доверилась человеку, пишет Super.