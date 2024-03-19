Аркадий Укупник пришел на премьеру фильма «Летучий корабль» с женой и 12-летней дочкой

Аркадий Укупник в 71 год уже редко выступает и избегает шумных мероприятий. Но 19 марта он решил выйти в свет с семьей. Артист приехал на премьеру фильма «Летучий корабль», который снял Илья Учитель.
Он выбрал привычный кэжуал-образ со светлыми брюками и плотной рубашкой с футболкой. Укупник позировал с женой Натальей, которая была в светлых брюках и принтованном коралловом джемпере. В таком же стиле облачилась и дочка супругов София, которой 12 лет.
Аркадий Укупник с женой и дочкой. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В этот вечер многие знаменитости решили появится на красной дорожке с детьми. Актриса Юлия Пересильд привела своих дочек: 14-летнюю Анну, которая тоже снимается в кино, и 10-летнюю Марию. Отвечать на вопросы прессы она не захотела. Напомним, что фильм снял сын режиссера Алексея Учителя, с которым Пересильд была в отношениях. Именно Алексей отец ее дочерей.
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Юлия Пересильд с дочками. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров не мог пропустить громкую премьеру. Певец в броском кожаном наряде и кепке появился в кинотеатре. С ним был сын Мартин. А вот свою дочку Аллу-Викторию артист не привел. У него появилась новая муза — певица Марго. Он верит, что эта девушка сможет покорить шоу-бизнес. Недавно Киркоров заявил, что они запишут совместный альбом.
Филипп Киркоров с сыном и певицей Марго. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro