Аркадий Укупник пришел на премьеру фильма «Летучий корабль» с женой и 12-летней дочкой

Аркадий Укупник в 71 год уже редко выступает и избегает шумных мероприятий. Но 19 марта он решил выйти в свет с семьей. Артист приехал на премьеру фильма «Летучий корабль», который снял Илья Учитель.

Он выбрал привычный кэжуал-образ со светлыми брюками и плотной рубашкой с футболкой. Укупник позировал с женой Натальей, которая была в светлых брюках и принтованном коралловом джемпере. В таком же стиле облачилась и дочка супругов София, которой 12 лет.