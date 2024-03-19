Ушедший от жены с двумя детьми Тимур Родригез вышел в свет с актрисой Катей Кабак

Тимур Родригез раньше смог скрывал личную жизнь, а потом неожиданно объявил, что развелся. Многие не подозревали, что певец был женат на Анне Девочкиной 16 лет. У них есть сыновья Мигель и Даниэль. Долго артист не был один.
В начале года появились слухи, что он закрутил роман с Катей Кабак. И теперь пара снова вышла в свет вместе. 19 марта влюбленные предстали на премьере фильма «Летучий корабль». На красной дорожке они позировали в обнимку.
Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На этот раз Тимур облачился в кремовые брюки и объемный мягкий кардиган в тон. Его спутница выбрала бело-розовую гамму. Многие из гостей отметили, что они выглядят очень гармонично. Кажется, что певец уже не скрывает своих чувств.
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Напомним, что недавно Родригез вместе с ней посетил шоу Павла Воли. Там ведущий напрямую спросил, что их связывает. Кабак смутилась, но заверила, что она довольна отношениями с артистом. Отрицать роман с ним она не стала, как и подтверждать.