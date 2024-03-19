Ушедший от жены с двумя детьми Тимур Родригез вышел в свет с актрисой Катей Кабак

Тимур Родригез раньше смог скрывал личную жизнь, а потом неожиданно объявил, что развелся. Многие не подозревали, что певец был женат на Анне Девочкиной 16 лет. У них есть сыновья Мигель и Даниэль. Долго артист не был один.

В начале года появились слухи, что он закрутил роман с Катей Кабак. И теперь пара снова вышла в свет вместе. 19 марта влюбленные предстали на премьере фильма «Летучий корабль». На красной дорожке они позировали в обнимку.