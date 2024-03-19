Певица Полина Гагарина появилась с шестилетней дочкой на премьере фильма «Летучий корабль»

Полина Гагарина 19 марта вышла в свет в Москве. Она приехала на премьеру сказочного фильма «Летучий корабль». Певица сыграла одну из ролей в этой картине.
На красной дорожке она позировала в нежно-розовом твидовый костюме с мини-юбкой и на каблуках. Артистка привела с собой дочку Мию, которой шесть лет. Девочка оделась элегантно, под стать маме, выбрав белый костюм. Гагарина сыграла в фильме леди Джейн. Оказалось, что роль она получила очень легко.
«Меня утвердили сразу. У меня есть актерское образование», — похвасталась певица.
Так как обычно ближе к лету многие селебрити собираются в отпуск, ее спросили о планах на ближайшие путешествия с дочкой.
«Хочу поехать с дочкой на Мальдивы», — призналась она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Полина Гагарина с дочкой пришла на премьеру. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, что фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя начнут показывать в кинотеатрах с 21 марта 2024 года. В нем снялись Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и другие известные актеры.