Певица Полина Гагарина появилась с шестилетней дочкой на премьере фильма «Летучий корабль»

Полина Гагарина 19 марта вышла в свет в Москве. Она приехала на премьеру сказочного фильма «Летучий корабль». Певица сыграла одну из ролей в этой картине.

На красной дорожке она позировала в нежно-розовом твидовый костюме с мини-юбкой и на каблуках. Артистка привела с собой дочку Мию, которой шесть лет. Девочка оделась элегантно, под стать маме, выбрав белый костюм. Гагарина сыграла в фильме леди Джейн. Оказалось, что роль она получила очень легко.

«Меня утвердили сразу. У меня есть актерское образование», — похвасталась певица.

Так как обычно ближе к лету многие селебрити собираются в отпуск, ее спросили о планах на ближайшие путешествия с дочкой.

«Хочу поехать с дочкой на Мальдивы», — призналась она.

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