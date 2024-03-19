Певица Полина Гагарина появилась с шестилетней дочкой на премьере фильма «Летучий корабль»

Полина Гагарина решила показать дочке свою новую работу. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Полина Гагарина рассказала, как быстро получила роль в сказке «Летучий корабль».

Полина Гагарина 19 марта вышла в свет в Москве. Она приехала на премьеру сказочного фильма «Летучий корабль». Певица сыграла одну из ролей в этой картине. 

На красной дорожке она позировала в нежно-розовом твидовый костюме с мини-юбкой и на каблуках. Артистка привела с собой дочку Мию, которой шесть лет. Девочка оделась элегантно, под стать маме, выбрав белый костюм.  Гагарина сыграла в фильме леди Джейн. Оказалось, что роль она получила очень легко. 

«Меня утвердили сразу. У меня есть актерское образование», — похвасталась певица. 

Так как обычно ближе к лету многие селебрити собираются в отпуск, ее спросили о планах на ближайшие путешествия с дочкой. 

«Хочу поехать с дочкой на Мальдивы», — призналась она.

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Полина Гагарина с дочкой пришла на премьеру. Фото © Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Напомним, что фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя начнут показывать в кинотеатрах с 21 марта 2024 года. В нем снялись Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и другие известные актеры. 

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