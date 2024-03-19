Причиной смерти комментатора Василия Уткина могла стать легочная эмболия

Василий Уткин имел заболевания сердечно-сосудистой системы. Фото: Global Look Press

Врачи боролись за жизнь Василия Уткина, но не смогли его спасти.

19 марта умер Василий Уткин. Об этом рассказал его коллега Иван Карпов. Вскоре любительский футбольный клуб «Эгриси», которым он владел, подтвердил эту информацию. По предварительным данным, причиной смерти 52-летнего спортивного комментатора могла стать тромбоэмболии легочной артерии. Это значит, что у него оторвался тромб. 

По данным телеграм-канала SHOT, его днем госпитализировали в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Врачи делали все возможное, чтобы реанимировать Уткина, но, к сожалению, им не удалось это сделать. 

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Ранее сам Василий признавался, что у него есть проблемы со здоровьем из-за лишнего веса. Он весил около 200 килограммов. Журналист собирался худеть. Теперь многие друзья сообщают, что у него были заболевания сердечно-сосудистой системы. Мама комментатора, 79-летняя Наталья Игоревна, узнала о случившемся из прессы. Она не может поверить в произошедшее. 

«Я жила, у меня был сын, а теперь его нет», — заявила мама Уткина.

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