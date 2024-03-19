«Фотошоп превратил в подростка»: россияне не узнали Бузову на снимках из Уссурийска

Ольга Бузова не перестает работать. Она старается следить за внешностью, так как регулярно снимается для тв-шоу и выступает на сцене. В свои 38 лет артистка посещает косметолога. А вот пластической хирургией она пока не пользовалась.
Однако телеведущая обожает использовать фильтры. Зрители ее видят с большим количеством грима, а порой и в париках. А в соцсетях свои фото и видео она обрабатывает или накладывает фильтры, которые делают кожу идеальной. 18 марта звезда объявила, что у нее начинается отпуск.
Она решила пока не раскрывать, где проведет время. Ольга стала позировать на фоне снежных пейзажей и леса. Она была без макияжа и в очках для чтения. Артистка надела джемпер и меховую шапку.
Ольга Бузова устроила себе отпуск. Фото: соцсети Ольги Бузовой
«До последнего не верила в то, что моя поездка состоится. Я даже слово «отдых» не хотела произносить, чтобы не сглазить. О том, что я планировала маленькое путешествие, знали только самые близкие и команда.
И если бы вдруг встали гастроли или интересный для меня проект, я бы все отменила. Но, видимо, мне реально необходимы каникулы. И первое, что я себе обещаю, это проснуться завтра не по будильнику», — пояснила телеведущая.
Оказалось, что кадры были сделаны в Уссурийске, куда она приезжала со спектаклем. Но теперь звезда намерена начать свой отпуск. Однако поклонники с трудом узнали Бузову. Многие отметили, что она не похожа на себя из-за фотошопа. Некоторые высмеяли попытки артистки выглядеть моложе 38 лет.
«Как бы вы без фильтров жили? Каждый день реальность внешности», — написала chichimvgd.
«Перебор с фотошопом. Где же такие фотошопы находят», — удивилась saniya.kaidarovna.
«Такая классная здесь, прям маленькая девочка. Нежная, красивая», — высказалась sahmetova57.
«Оля здесь на папу очень похожа», — отметила buldakova3109.
«Оля, вас не узнали совсем. Нельзя так далеко уходить от реальности», — призналась michie_honuu.
«Понятно, что фотошоп присутствует, но переборщили. Прямо в подростковый возраст тебя вернули», — заявила liudmilaabustina.
«Фотошоп превратил в подростка», — считает filippova58335.
Также некоторые фанаты решили, что Ольга решила приехать на Алтай. Там недавно свой день рождения отпраздновала Ксения Бородина. Другие считают, что телеведущая поехала на Камчатку.
Ольга Бузова с макияжем и без. Фото: кадр из шоу «Дом-2», соцсети Ольги Бузовой
К слову, недавно Ольга стала намекать, что в ее личной жизни произошли перемены. Сначала она заявила, что теперь регулярно занимается любовью и получает удовольствие. Потом на заветном пальце телеведущей появилось кольцо с желтым бриллиантом, похожее на помолвочное. На все вопросы о новом украшении она загадочно отмалчивается. Бузова лишь отметила, что носит его уже два месяца.
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На публике она не появляется в компании мужчин. При этом артистка уже задумалась о том, когда в этом году можно сыграть свадьбу, чтобы дата была красивая. Поклонники надеются, что она нашла свою вторую половинку. Уже давно бывшая ведущая «Дома-2» мечтает о семье. Она хочет стать мамой.