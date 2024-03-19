«Фотошоп превратил в подростка»: россияне не узнали Бузову на снимках из Уссурийска

Ольга Бузова не перестает работать. Она старается следить за внешностью, так как регулярно снимается для тв-шоу и выступает на сцене. В свои 38 лет артистка посещает косметолога. А вот пластической хирургией она пока не пользовалась.

Однако телеведущая обожает использовать фильтры. Зрители ее видят с большим количеством грима, а порой и в париках. А в соцсетях свои фото и видео она обрабатывает или накладывает фильтры, которые делают кожу идеальной. 18 марта звезда объявила, что у нее начинается отпуск.

Она решила пока не раскрывать, где проведет время. Ольга стала позировать на фоне снежных пейзажей и леса. Она была без макияжа и в очках для чтения. Артистка надела джемпер и меховую шапку.