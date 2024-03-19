Умер спортивный комментатор Василий Уткин

19 марта стало известно, что умер Василий Уткин. Об этом рассказал его коллега-журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Пока никаких подробностей случившегося нет. На новость одной из первых отреагировала Ксения Собчак. Она призналась, что спортивный комментатор болел.

«Какой кошмар. Созвонилась сейчас с друзьями — умер Вася Уткин. Невозможно поверить! Да, Вася был нездоров, но вот так», — заявила Собчак.

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Напомним, что Уткин долгое время работал на НТВ. Он вел телепередачу «Футбольный клуб». Позже он стал вести шоу «Большой вопрос» на СТС. Несколько месяцев журналист проработал на «Матч ТВ», а потом больше года был комментатором на телеканале Eurosport. Он являлся лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».