Вдова Этуша Елена проиграла суд на один миллион рублей против шоумена Дениса Сорокина

Вдова Владимира Этуша, Елена, недавно подала в суд. Она требовала у эксперта многочисленных ток-шоу Дениса Сорокина и телеканала ТВЦ один миллион рублей. Ей не понравилось высказывание шоумена, который заметил, что могила актер заметена снегом.

Он заявил, что захоронение выглядит ужасным и призвал последнюю супругу Владимира Абрамовича чаще приезжать на кладбище. Елена сразу подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но 19 марта стало известно, что она проиграла суд.

«Суд согласился с нашей позицией, нашими доводами и в полном объеме защитил интересы моего доверителя Дениса Сорокина», — сказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

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Она добавила, что своими словами ее подопечный добился желаемого, так как могилу Этуша привели в порядок, пишет KP.RU.