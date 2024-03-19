Азиза призналась, что Леонтьев ушел со сцены из-за переживаний: «Он близко к сердцу принимает все»

Валерий Леонтьев на этот раз решил не устраивать большого концерта в честь юбилея. Более того, он решил уйти со сцены. Хотя артист уже редко выступал к этому моменту, такая новость многих огорчила. Директор звезды заявил, что причиной стал возраст певца.

Ему стукнуло 75 лет. По мнению Леонтьева, его профессия не терпит дряблости. Примечательно, что он и держит себя в форме, занимаясь спортом регулярно. А вот певица Азиза уверена, что артист принял такое решение не из-за физической усталости.

«Сейчас такое время, когда на земле идет трансформация всего. Люди меняются. У меня друзья балетные говорят: «Душа не танцует». И у Леонтьева душа не поет, потому что он близко к сердцу принимает все, что происходит на нашей планете. А планета, именно планета, у нас в болезненном состоянии», — пояснила Азиза, пишет «МК».

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Она добавила, что Леонтьев не пойдет на компромисс. По мнению певицы, он творец и всю жизнь выполняет свою настоящую миссию. Артистка подчеркнула, что ей жаль, что он решил завершить концертную деятельность.