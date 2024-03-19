Мария Голубкина обратилась к покойному Александру Ширвиндту: «Я люблю тебя, папа»

18 марта в Москве прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом. В Театр сатиры, где он много лет был художественным руководителем, собрались его близкие, друзья и коллеги. Вдова актера Наталья Белоусова передвигалась с помощью тросточки. Рядом с ней был сын Михаил.

Он был опечален, но очень сдержан в эмоциях. К слову, почтила память артиста падчерица Андрея Миронова, Мария Голубкина. Она тепло относилась к нему. В соцсети звезда выложила редкое фото с Ширвиндтом.

Когда умер Миронов, Марию стали травить в школе, мол, тот ей не родной отец. И тогда на ее защиту встал Александр Ширвиндт. Она с ним чаще общалась, чем родная дочка актера, Маша Миронова.