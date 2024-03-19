Мария Голубкина обратилась к покойному Александру Ширвиндту: «Я люблю тебя, папа»

18 марта в Москве прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом. В Театр сатиры, где он много лет был художественным руководителем, собрались его близкие, друзья и коллеги. Вдова актера Наталья Белоусова передвигалась с помощью тросточки. Рядом с ней был сын Михаил.
Он был опечален, но очень сдержан в эмоциях. К слову, почтила память артиста падчерица Андрея Миронова, Мария Голубкина. Она тепло относилась к нему. В соцсети звезда выложила редкое фото с Ширвиндтом.
Когда умер Миронов, Марию стали травить в школе, мол, тот ей не родной отец. И тогда на ее защиту встал Александр Ширвиндт. Она с ним чаще общалась, чем родная дочка актера, Маша Миронова.
«Я люблю тебя, папа», — заявила в посте Голубкина.
Мария Голубкина и Александр Ширвиндт. Фото: соцсети Марии Голубкиной
Она не стала выражать соболезнования сыну звезды, Михаилу. Также своими воспоминаниями о Ширвиндте поделилась Ольга Кабо. Они вместе снимались в комедии «Миллион в брачной корзине». Тогда актер сыграл ее папу. Она подчеркнула, что он так играл, что все начинали смеяться вокруг.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я просила прощения за испорченный дубль, а в следующем опять не сдерживалась и начинала хохотать… У него было невероятное чувство юмора. Александр Анатольевич был очень терпелив и относился ко мне по-отечески. И при всех наших встречах по жизни он меня всегда называл дочерью…» — поделилась Кабо.