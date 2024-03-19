Денис Сердюков и Юлиана Голдман ждут ребенка

Денис Сердюков, который снимался в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Марш Турецкого», «Глухарь», поделился радостной новостью. Его жена, модель Юлиана Голдман, ждет ребенка. Для пары это стало большой радостью. В конце года у них должен родиться малыш. Примечательно, что ранее они пережили трагедию.

«В позапрошлом году на меня было совершенно нападение, а я была беременна, и у меня случился выкидыш. Для меня это стало настоящей трагедией. Мне сказали, что я не могу иметь детей, и мы очень переживали по этому поводу. Но я проходила лечение, и, в это трудно поверить, я снова жду ребенка», — поделилась избранница актера.

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Она также рассказала, что Денис смог вымолить у нее прощение после того, как заподозрил ее в измене с бывшим продюсером Пьера Нарцисса Сергеем Дворцовым. По словам Юлианы, они только обсуждали презентацию нового трека в ресторане, а муж ее приревновал.

Модель заявила, что он извинялся перед ней на коленях за свое поведение. Теперь экс-возлюбленный Ирины Цывиной окутал возлюбленную заботой и вниманием. Пара готовится к пополнению в семье, пишет «МК».