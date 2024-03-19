Диана Арбенина обратилась к врачам, чтобы сделать онкомаркеры

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обратилась к врачам. Она решила сделать онкомаркеры. Это способ проверить, есть ли у человека рак на начальной стадии. 49-летняя певица захотела провериться. Скорее всего, этот шаг она сделала ради профилактики.

На этот раз рокерша прошла обследование. Некоторые результаты встревожили медиков, но повышенные показатели могут быть связаны с возрастными изменения в организме. В частности, у звезды повышен белок в крови. А это свидетельствует о том, что повышен риск сердечного приступа или инсульта.

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Почти пять лет назад Арбенина уже пережила сердечный приступ, когда была во Франции. Врачи настояли, чтобы она следила за здоровьем, пишет «МК». Напомним, что в 2010 году артистка стала мамой. Она родила двойняшек в США — сына Артема и дочь Марту. Их отцом оказался американский бизнесмен с русскими корнями.