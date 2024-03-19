Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко станут новыми участниками шоу «Сокровища императора»

Шоу «Сокровища императора» недавно стартовало на канале ТНТ. В каждом выпуске проект покидает дуэт из участников. Уже ушли Андрей Аверин и Зураб Мату, а потом также сошли с дистанции Анатолий Цой и Валентин Ли, которые были сильнейшими участниками.

И в новом выпуске придут в шоу, чтобы побороться за приз в 14 миллионов рублей, Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко. Они коллеги и друзья. Ранее зрители их увидели в проекте «Звезды в Африке», где они смогли создать крепкую коалицию.

Пташенчук не стал скрывать, что испытания в Китае стали для него сложными. При этом он не считал никого своими соперниками. Актер нашел общий язык со всеми и был приятно удивлен тому, какой в жизни оказался Филипп Киркоров. Также он остался доволен тем, что поехал с Михаилом.

«Проект определенно сделал нас ближе, сильнее и показал все наши сильные и слабые стороны. Зрителям, как всегда, ждать экшна, неожиданных поворотов, эмоциональных качелей и, конечно же, интриг и скандалов. Китай — это не легкая прогулка!» — высказался Александр.

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Увидеть, как они будут проходить испытания и устроят гонку по китайскому городу, можно в воскресенье, 24 марта, в 19:00 на ТНТ.