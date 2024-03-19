Валерий Леонтьев отказался от прощального тура: «Ушел без выколачивания денег из публики»

Валерий Леонтьев прилетел в Россию. Он решил отпраздновать свое 75-летие в кругу близких. В этот день директор звезды объявил, что он уходит со сцены. Теперь певец не будет участвовать в концертах, но продолжит выступать на корпоративах. И даже в честь юбилея он решил не давать прощальный тур. Свое решение артист объяснил очень просто.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — заявил Леонтьев.

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Но он поблагодарил всех, кто его поздравляет с днем рождения в соцсетях, пишет «МК». Напомним, что большую часть времени певец проводит в США со своей женой. Он крайне редко выступает на частных мероприятиях. В последний раз артист приезжал в Дубай в январе, где исполнил свои хиты на мероприятии, и выглядел бодрым.