Регина Тодоренко получила российское гражданство

Регина Тодоренко почти 10 лет назад стала ведущей шоу «Орел и решка». Тогда она начала строить карьеру в России. Но все это время у телеведущей было украинское гражданство. Она родилась в Одессе, участвовала в украинской версии «Фабрики звезд» и выступала с группой Real O.

Но 19 марта стало известно, что артистка получила российское гражданство, пишет KP.RU. Она последовала примеру Любови Успенской. Также намеревается получить российский паспорт Ани Лорак.

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Напомним, что Тодоренко живет в Москве. Она состоит в браке с певцом Владом Топаловым. У пары растут сыновья: пятилетний Михаил и годовалый Мирослав.